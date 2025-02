Inter, SOS esterni: per Napoli solo 2/5! I tempi di recupero – CdS

L’Inter ha un grosso problema a Napoli e riguarda gli esterni. Su cinque in rosa, solamente due saranno arruolabili per la sfida scudetto del Maradona. Ecco i tempi di recupero per quelli infortunati.

OUT – Tanti infortuni e la maggior parte concentrati in un unico reparto: sugli esterni. Insomma, l’Inter che domani sarà di scena a Napoli dovrà fare i conti con diverse assenze: da Yann Sommer e Raffaele Di Gennaro tra i pali, passando per Carlos Augusto, Nicola Zalewski e Matteo Darmian per quanto riguarda le corsie. Darmian, nella giornata di ieri, si è sottoposto agli esami strumentali (clicca qui per il comunicato). Dunque contro il Napoli nella sfida scudetto, Simone Inzaghi avrà a disposizione solamente due esterni su cinque in rosa: Denzel Dumfries e Federico Dimarco. Non è una bella notizia per il mister piacentino, che fa delle corsie una delle sue armi migliori dal punto di vista tattico. Ma quali sono i tempi di recupero per gli esterni infortunati?

I tempi di recupero degli esterni dell’Inter infortunati: a Napoli tre out

RIENTRI GRADUALI – Carlos Augusto, Zalewski e Darmian ritorneranno a fasi alterne. Il primo a ritrovare minuti sarà appunto il brasiliano, che potrebbe già esserci mercoledì a Rotterdam nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Quanto al polacco ex Roma, il suo rientro è previsto per la partita di ritorno sempre col Feyenoord ma a San Siro. Mentre per Darmian se ne riparlerà a fine marzo. Probabilmente alla prima gara post pausa per le nazionali, ossia quella casalinga contro l’Udinese.

Fonte: Corriere dello Sport – gio.col.