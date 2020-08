Inter, slitta la ripresa della Serie A? Presentata una richiesta di rinvio – SI

L’Inter potrebbe iniziare la Serie A più tardi del 19 settembre, data in cui dovrebbe cominciare il campionato. Secondo Luca Cilli, in collegamento da Milano per “Sportitalia Mercato”, i nerazzurri vorrebbero chiedere un posticipo della prima giornata avendo concluso la stagione 2019-2020 cinque giorni fa.

RIENTRO POSTICIPATO? – La Serie A potrebbe riiniziare senza l’Inter, che chiederà più giorni di riposo. Ecco come Luca Cilli ha annunciato la richiesta fatta alla Lega sul calendario: «Oggi l’Inter non ha perso tempo. Antonio Conte, dopo la pace firmata nella giornata di ieri, subito in sede per discutere con i dirigenti circa le operazioni di mercato da portare avanti. Conte ieri aveva avuto le rassicurazioni, oggi pianificazione del mercato della stagione a venire. A proposito: l’Inter chiederà lo slittamento della prima giornata di campionato, questa è l’intenzione dei nerazzurri per quanto riguarda il calcio giocato».

QUALI ACQUISTI? – Cilli prosegue dopo la notizia sull’Inter che vuole rinviare la prima giornata di Serie A: «Fronte mercato saranno tre-quattro i giocatori richiesti da Conte. Tutti giocatori funzionali al progetto, ma che economicamente possono essere raggiungibili dall’Inter. Niente voli pindarici, niente sogni ma giocatori funzionali al progetto. Arriverà Sandro Tonali, è arrivato Achraf Hakimi, occhio al ritorno di fiamma per Arturo Vidal e qualcuno partirà come Marcelo Brozovic e probabilmente Milan Skriniar se dovesse arrivare l’offerta giusta. Si è vista la Fiorentina in sede all’Inter per discutere del doppio prestito con Cristiano Biraghi e Dalbert Henrique: le parti, su questo argomento, si dovranno riaggiornare».