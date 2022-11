Inter, Skriniar dalla panchina con il Bayern Monaco: cambia il capitano!

L’Inter alle 21 scende in campo contro il Bayern Monaco all’Allianz Arena in un match nel quale non ci si gioca fondamentalmente nulla dato che entrambe le squadre sono già approdate agli ottavi di finale di Champions League. Inzaghi ne approfitta per fare un po’ di turnover (vedi formazioni ufficiali): fuori anche Skriniar e quindi cambia il capitano

CAMBIO CAPITANO – L’Inter sfida il Bayern Monaco all’Allianz Arena con la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League già in tasca, proprio come i bavaresi. Simone Inzaghi dunque ne approfitta per far giocare chi finora si è visto meno anche per far riposare chi invece scenderà sicuramente in campo nella prossima importante sfida di campionato con la Juventus (domenica 6 novembre, ore 21). Tra quelli che rifiatano anche Milan Skriniar, nuovo capitano dell’Inter da quando Samir Handanovic non è più titolare tra i pali: contro il Bayern Monaco dunque la fascia passa sul braccio di Lautaro Martinez.