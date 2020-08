Inter-Siviglia finale di Europa League: data, ora e informazioni sulla partita

L’Inter si è qualificata alla finale di Europa League, dopo aver battuto 5-0 lo Shakhtar Donetsk a Dusseldorf (vedi articolo), e sfiderà il Siviglia. I nerazzurri proseguono il loro percorso in Germania: ecco le informazioni sulla data, l’orario, il luogo della partita che assegnerà il trofeo.



PROSSIMO TURNO – L’Inter giocherà di nuovo venerdì 21 agosto alle ore 21 contro il Siviglia allo Stadion Koln di Colonia, per la finale di Europa League. I nerazzurri se la vedranno con la squadra che ha vinto più volte il torneo, ben cinque di cui tre consecutive. Inutile dire come sia una gara secca, come tutte quelle di queste Final Eight: in caso di parità al 90′ tempi supplementari ed eventuali rigori. Non ci sono precedenti ufficiali fra le due squadre, sarà un debutto nel momento principale della stagione. Chi vince giocherà poi la Supercoppa Europea contro la vincente della Champions League, oltre a essere in prima fascia nel sorteggio della fase a gironi della prossima edizione del principale torneo UEFA. La squadra di Antonio Conte va in finale dopo il clamoroso 5-0 allo Shakhtar Donetsk: ora c’è da prendersi la coppa! Inter-Siviglia sarà l’undicesima finale da quando la competizione si chiama Europa League.