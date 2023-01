Inter, situazione infortuni: due rientri importanti a centrocampo – TS

Simone Inzaghi può sorridere. Per il match di questa sera contro l’Hellas Verona, due giocatori dei cinque indisponibili per il match di Coppa Italia saranno disponibili per la partita contro gli scaligeri

RECUPERI – L’Inter recupera i pezzi. Per il match di questa sera, Simone Inzaghi potrà contare su Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. I due, usciti affaticati dal match contro il Monza, stanno meglio e questa sera ci saranno, Il dubbio del tecnico nerazzurro è se schierarli entrambi dal 1′ o lasciare uno dei due in panchina, pronto per subentrare. Nulla da fare, invece, per Lukaku (vedi articolo), Brozovic e Handanovic. Gli ultimi due cercheranno di andare in panchina nel match di Supercoppa Italiana.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini