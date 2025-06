L’Inter si sposta a Seattle prima delle ultime due sfide del girone

Dopo il pareggio per 1-1 all’esordio contro il Monterrey, l’Inter di Cristian Chivu saluterà Los Angeles e partirà alla volta di Seattle, dove proseguirà il proprio cammino nel Gruppo E della FIFA Club World Cup 2025.

CAMBIO LOCATION – L’Inter si prepara per trasferirsi a Seattle, sede delle prossime due sfide del girone del Mondiale per Club contro Urawa Red Diamonds e River Plate. La prossima partita, in programma sabato 21 giugno alle 12:00 locali (le 21:00 italiane), vedrà l’Inter affrontare la formazione giapponese degli Urawa Red Diamonds, già battuta 3-1 dal River Plate nel primo turno. Una sfida cruciale per il passaggio del turno: i nerazzurri vogliono conquistare la prima vittoria e presentarsi all’ultima giornata del girone contro gli argentini con un piede già agli ottavi. La partita si giocherà al Lumen Field, impianto moderno e suggestivo, casa dei Seattle Sounders e già protagonista di diverse gare internazionali.

Inter oggi in viaggio, lascia Los Angeles per le ultime due sfide

PRIMA ANDATA – Dopo la prima sfida ufficiale contro il Monterrey, Chivu chiederà maggiore concretezza ai suoi. L’Inter ha avuto il controllo della gara per lunghi tratti, ma ha pagato le troppe occasioni sciupate. Contro i giapponesi, che fanno dell’intensità e della velocità la loro forza, servirà maggiore precisione sotto porta e solidità nei duelli individuali. Il tecnico nerazzurro dovrà valutare le condizioni di Marcus Thuram, alle prese con un affaticamento muscolare, mentre Francesco Pio Esposito è rientrato in gruppo e sarà disponibile. Una trasferta decisiva, dunque, per il destino dell’Inter nel torneo: Seattle rappresenta un crocevia importante non solo per la qualificazione ma anche per ritrovare fiducia e certezze.