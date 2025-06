L’Inter si qualifica se: tutte le combinazioni per il passaggio del turno

Con quali combinazioni l’Inter si qualificherebbe agli ottavi di finale del Mondiale per Club? Di seguito i criteri e i risultati di cui tenere conto.

LA SITUAZIONE – L’Inter, dopo aver superato l’Urawa Reds con il punteggio di 2-1, si presenta all’ultima sfida del Gruppo E al Mondiale per Club contro il River Plate. I nerazzurri sanno di dover ottenere una vittoria per poter arrivare al primo posto nel girone, ma quali risultati sono necessari (tenendo anche conto della sfida tra Monterrey e Urawa Reds) per il passaggio del turno da secondi? La situazione può essere così descritta.

INTER AGLI OTTAVI DEL MONDIALE PER CLUB: I RISULTATI NECESSARI

I CRITERI – Di seguito i criteri di cui tener conto in caso di arrivo a pari punti al termine del Gruppo:

a) maggior numero di punti ottenuti nelle gare del gruppo tra tutte le squadre;

b) migliore differenza reti nelle gare del gruppo tra tutte le squadre;

c) maggior numero di gol segnati in tutte le gare del gruppo tra tutte le squadre.

In caso di mancata risoluzione del nodo a seguito dell’applicazione di ciascuno di tali criteri – e di mancata individuazione della soluzione applicandoli solo alle partite tra le squadre finite in parità – sarà necessario prendere in esame i seguenti parametri, da d) a f):

d) migliore differenza reti in tutte le gare del gruppo;

e) maggior numero di gol segnati in tutte le gare del gruppo;

f) migliore punteggio di condotta della squadra (giocatori e dirigenti) in base al numero di cartellini gialli e rossi ottenuti: cartellino giallo: meno 1 punto; cartellino rosso indiretto (dovuto a due cartellini gialli): meno 3 punti; cartellino rosso diretto: meno 4 punti; cartellino giallo e cartellino rosso diretto: meno 5 punti.

g) sorteggio da parte della FIFA.

L’INTER PASSA IL TURNO SE…

Vittoria contro il River Plate;

Pareggio con qualsiasi risultato contro il River Plate; Sconfitta contro il River Plate e mancata vittoria del Monterrey contro l’Urawa Reds.