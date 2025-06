L’Inter si qualifica prima se: tutte le combinazioni con Monterrey e River Plate

Cosa serve all’Inter per qualificarsi da prima del Gruppo E del Mondiale per Club? Di seguito le combinazioni di cui ha bisogno la squadra nerazzurra (qui potete trovare le combinazioni necessarie per la qualificazione).

IL PUNTO – L’Inter affronterà il River Plate nel match valido per la terza e ultima giornata del Gruppo E del Mondiale per Club. La sfida, prevista alle ore 3 americane allo Stadio Lumen Field di Seattle, potrebbe regalare ai nerazzurri l’accesso agli ottavi di finale della competizione da primi del girone. Ciò avrebbe un significato molto importante, non solo in termini simbolici. Oltre al valore di un primato – giunto in un periodo nel quale le scorie di Monaco non sono ancora venute meno – sopravanzare il River Plate significherebbe infatti anche avere la possibilità di evitare quella parte del tabellone nella quale figureranno Bayern Monaco, PSG e – molto probabilmente – Real Madrid.

INTER ARRIVA PRIMA NEL GIRONE E DEL MONDIALE PER CLUB SE: LE COMBINAZIONI

PRIMATO POSSIBILE – L’Inter ha due opzioni a sua disposizione per poter conseguire l’obiettivo del primo posto nel Girone E del Mondiale per Club. Di seguito le combinazioni che regalerebbero il primato ai nerazzurri: –Vittoria contro il River Plate;

–In caso di classifica avulsa (tre squadre al primo posto), pareggio con gol. Da 1-1 in su.