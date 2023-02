Inter, si lavora in vista dell’Udinese: le condizioni di Gosens e Correa – Sky

L’Inter, dopo l’amaro pareggio contro la Sampdoria, sta preparando la partita in programma sabato a San Siro contro l’Udinese valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. Secondo le ultime di Paventi, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport, solo due nerazzurri si sono allenati a parte

CORSA – L’Inter corre per un corso in Champions League e va da sé che non sono ammessi altri passi falsi. Andrea Paventi racconta l’importanza della sfida contro l’Udinese: «L’Inter ha un piccolo margine sulle altre, ma finire tra le prime quattro ha un’importanza capitale. Ecco perché conta molto la partita contro l’Udinese anche per acquisire energie positive a livello nervoso in vista del Porto».

CONDIZIONI – Paventi prosegue poi aggiornando le condizioni di Joaquin Correa e Robin Gosens: «Per quanto riguarda l’allenamento, si sono allenati tutti in gruppo tranne Correa e lo stesso Gosens che non ha ancora recuperato appieno dall’affaticamento all’adduttore. Vediamo se ci sarà sabato contro l’Udinese o se tornerà con il Porto».