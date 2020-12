Inter, si attendono novitÃ  per Brozovic: rischia la sfida contro lo Spezia?

Inter, si attendono novità per Brozovic: rischia la sfida contro lo Spezia?

Inter preoccupata per le condizioni di Marcelo Brozovic, uscito anzitempo in Inter-Napoli dopo aver riprovato a rientrare in campo. Il calciatore potrebbe saltare la sfida di domenica contro lo Spezia.

INFORTUNIO BROZOVIC – L’Inter attende novità in merito alla situazione legata a Marcelo Brozovic. Il centrocampista ieri in Inter-Napoli al 67′ è stato costretto ad abbandonare il campo per una forte contusione al piede dopo che aveva già provato a rientrare in campo dopo la medicazione. Nelle prossime ore il calciatore si sottoporrà ad alcune visite per verificare l’entità del possibile infortunio. Antonio Conte studia le possibilità qualora il calciatore non dovesse farcela per domenica in vista della sfida contro lo Spezia.