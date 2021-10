Inter-Sheriff, unico calcolo da fare è la vittoria: Inzaghi torna alle origini

Inter-Sheriff è la sfida in programma martedì alle ore 21.00, valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Dopo la disfatta sul campo della Lazio (vedi articolo), Inzaghi deve velocemente ritrovare lucidità e forze fisiche e mentali per reagire portando a casa una vittoria che riaprirebbe il discorso qualificazione. Per farlo si affiderà alle certezze

CERTEZZE – Inter-Sheriff può già essere considerato come un crocevia per il destino europeo dell’Inter. Con un solo punto in classifica, ottenuto contro lo Shakhtar Donetsk, i nerazzurri sono condannati alla vittoria contro i moldavi, primi nel Girone D a punteggio pieno. Gli unici calcoli da fare sono i sei punti da ottenere dal doppio confronto, una cosa non semplice ma certamente nemmeno impossibile. Per riaccendere il discorso qualificazione Inzaghi si affiderà alle sue certezze: dunque in attacco dal 1′ si rivedrà certamente Lautaro Martinez in coppia con Dzeko e a centrocampo, problemi alla caviglia permettendo, Calhanoglu insieme a Barella e Brozovic. Perisic torna sulla fascia sinistra mentre uno tra Darmian e Dumfries occuperà quella destra. In difesa non cambia nulla con Handanovic in porta e il trio davanti composto da Bastoni, de Vrij e Skriniar. Alternative a gara in corso come sempre Dimarco, Correa e Vidal su tutti.