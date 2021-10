Inter-Sheriff Tiraspol: le probabili formazioni della 3ª giornata di UCL (Gruppo D)

Inter-Sheriff Tiraspol chiude il girone di andata ed è già tempo di probabili formazioni. Non si conoscono ancora i convocati né di Inzaghi né di Vernydub. Le due squadre oggi a partire dalle ore 21:00 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della 3ª giornata del Gruppo D di UEFA Champions League. Ecco le probabili formazioni di Inter-Sheriff

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 32 F. Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 14 Perisic, 19 J. Correa, 20 Calhanoglu, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: –

Fuori Lista UEFA: Brazao; 24 Eriksen, 48 Satriano, 49 Colidio.

Ultime notizie: Le condizioni non ottimali di Calhanoglu complicano i piani di Inzaghi, che potrebbe puntare su Vidal dal 1′ con Dimarco e Dumfries esterni al posto di Perisic e Darmian. Da non escludere l’opzione Sanchez al posto di Dzeko, con il cileno che si incaricherebbe dei calci da fermo rendendo meno obbligata la presenza di Dimarco.

Inter-Sheriff Tiraspol, probabili formazioni: le ultime sulle scelte di Vernydub

SHERIFF TIRASPOL (4-2-3-1): 1 Celeadnic; 13 Costanza, 2 Arboleda, 55 Dulanto, 15 Cristiano; 21 Addo, 31 Thill; 77 Bruno, 22 Kolovos, 10 Castaneda (C); 9 A. Traoré.

A disposizione: 25 Cioban, 33 Pascenco; 6 Radeljic, 8 Belousov, 16 Julien, 18 Kyabou, 19 S. Cojocari, 20 Nikolov, 24 Gliga, 29 Ignatov, 98 Cojocaru, 99 Yansane.

Allenatore: Jurij Vernydub

Diffidato: Dulanto.

Squalificati: –

Indisponibili: 30 Athanasiadis; 17 Yakhshiboev.

Fuori Lista UEFA: 26 Markovic; 3 Petro, 11 Bizjak, 23 Dago.

Ultime notizie: In mezzo al campo Radeljic e Nikolov lavorano per conquistare la maglia da titolare ma non è detto che Vernydub la conceda loro, volendosi affidare alla formazione-tipo già priva del portiere titolare (al suo posto dovrebbe esserci Celeadnic). Qualche dubbio sul centravanti, ma si tratta solo di ruoli e non di nomi.

Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni di Inter-Sheriff Tiraspol in Champions League verranno date nelle prossime ore. Segui Inter-News.it su tutti i canali – sito, app e social (vedi tutti i collegamenti) – per restare sempre aggiornato.