Inter-Sheriff 3-1, il tabellino della partita di Champions League

Inter-Sheriff è terminata da pochi minuti con il punteggio di 3-1: questo il tabellino della partita valida per la terza giornata del Gruppo D di Champions League 2021-2022.

E FINALMENTE – L’Inter si sblocca! Prima vittoria e primi gol in questo girone di Champions League, per iniziare a sistemare la questione. È Edin Dzeko a rompere l’incantesimo, ma lo Sheriff non molla. Un clamoroso gol su punizione di Sébastien Thill vale l’assurdo 1-1, ma sei minuti dopo Arturo Vidal rimette i nerazzurri avanti. Di Stefan de Vrij la rete che permette di chiudere in tranquillità. Questo il tabellino di Inter-Sheriff.

INTER-SHERIFF 3-1 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; Skrinirar, de Vrij, Dimarco (53’ Bastoni); Dumfries, Barella, Brozovic (85’ Sensi), Vidal (75’ Gagliardini), Perisic (85’ Kolarov); Dzeko (75’ Sanchez), Lautaro Martinez.

In panchina: Cordaz, Radu, Vecino, Ranocchia, J. Correa, D’Ambrosio, Darmian.

Allenatore: Simone Inzaghi

Sheriff (4-2-3-1): Celeadnic; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill (75’ Nikolov); Castaneda (46’ Radeljic), Kolovos (84’ Cojocaru), Bruno; A. Traoré (90’ Cojocari).

In panchina: Pascenco, Julien, Kyabov, Yansane.

Allenatore: Yuriy Vernydub

Arbitro: Danny Makkelie della federazione olandese (de Vries – Steegstra; Kooij; VAR Kamphuis; A. VAR van Boekel)

Gol: 34’ Dzeko, 52’ Thill (S), 58’ Vidal, 67’ de Vrij

Ammoniti: Dimarco (I), Cojocaru (S)

Recupero: 0’ PT, 3’ ST