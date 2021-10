Inter-Sheriff senza Athanasiadis: che portiere in formazione per Vernydub?

Inter-Sheriff si giocherà alle ore 21 per la terza giornata di Champions League. Nella conferenza stampa del tardo pomeriggio il tecnico Vernydub ha annunciato l’assenza di Athanasiadis (vedi articolo): questo apre un dubbio sul portiere.

LA SCELTA DA FARE – Georgios Athanasiadis ha permesso allo Sheriff di arrivare alla partita con l’Inter a punteggio pieno nel girone di Champions League, contro ogni pronostico. Il portiere greco, arrivato in estate, è stato determinante con tantissime parate nelle prime due partite, soprattutto contro il Real Madrid. Oggi però non ci sarà: l’ha annunciato l’allenatore Yuriy Vernydub alla vigilia. Questo fa sì che i moldavi debbano decidere chi schierare fra i pali, e non è scontato. Dusan Markovic, il secondo per presenze in porta in stagione, non è in lista UEFA. Dovrebbe quindi giocare Dumitru Celeadnic, due presenze in campionato (l’ultima il 19 settembre) e altrettante nelle qualificazioni della scorsa Champions League. L’alternativa è il trentottenne Serghei Pascenco, che non gioca dal 30 agosto 2018.

GLI ALTRI – Per Inter-Sheriff Vernydub non avrà nemmeno Jasur Yakhshiboev, infortunato. L’attaccante uzbeko è uno dei tanti giocatori utilizzati nei tre trequartisti del 4-2-3-1, visto che il tecnico varia molto. L’unica certezza è Frank Castaneda, che gioca sempre e pur essendo attaccante dovrebbe partire da sinistra, poi Bruno a destra e Dimitrios Kolovos come trequartista. In difesa come terzini i brasiliani Fernando Costanza (rivelazione dell’inizio di questa Champions League) e Cristiano, centrali il peruviano Gustavo Dulanto e il colombiano Danilo Arboleda. Davanti alla difesa Edmund Addo e Sébastien Thill, che ha segnato lo spettacolare 1-2 a Madrid all’89’, di punta Adama Traoré che è il miglior marcatore con sette gol in diciannove presenze. Squadra multietnica: solo il portiere è moldavo. Questa la probabile formazione di Vernydub per Inter-Sheriff: Celeadnic; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Bruno, Kolovos, Castaneda; A. Traoré.