Inter-Sheriff, nonostante tutto nerazzurri favoriti dai bookmakers – CdS

Inter-Sheriff, terza giornata della fase a gironi di UEFA Champions League. I nerazzurri ospitano la rivelazione Sheriff Tiraspol. Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, nonostante il primo posto nel girone, gli uomini di Simone Inzaghi sono i favoriti.

FAVORITI – Inter, obiettivo conquistare i primi tre punti del girone, importantissimi in ottica qualificazione. L’Inter di Simone Inzaghi questa sera non può sbagliare contro quella che doveva essere la “cenerentola” del girone, e invece occupa attualmente il primo posto in classifica a punteggio pieno, dopo aver vinto addirittura al Bernabeu contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Secondo quanto riportato dal quotidiano romano, ciò nonostante stasera i nerazzurri restano i favoriti dai bookmakers. L’Inter nei primi 180 minuti è rimasta a secco di gol contro Real Madrid e Shakhtar Donetsk, nonostante i trentanove tiri totali di cui sette nello specchio, contando entrambe le partite.

Fonte: Corriere dello Sport – Federico Vitaletti