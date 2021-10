Inter-Sheriff, Lautaro Martinez favorito su Correa. Tocca solo vincere

È già vigilia di Inter-Sheriff Tiraspol, terza giornata di Champions League. I nerazzurri si preparano alla gara contro i moldavi, in attacco pronto il rientro di Lautaro Martinez

FORMAZIONE − Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport fa il punto sull’Inter: «Complicato parlare di formazione, l’allenamento sarà solo alle 17. Uno tra Joaquin Correa e Lautaro Martinez partirà dall’inizio, con il Toro favorito. Bisogna capire anche se Ivan Perisic scalerà a sinistra di nuovo e se in centrocampo uscirà Roberto Gagliardini. Per l’Inter importante vincere, non vincere diventerà complicato poi passare il turno. L’Inter punterà a fare un gol in più dello Sheriff, nonostante la grande fatica in Europa. L’ultimo gol dell’Inter è di Romelu Lukaku in coppia con Achraf Hakimi contro il Borussia M’Gladbach. L’altro gol era stato il 21 ottobre sempre con Lukaku in casa. L’Inter deve quindi ritrovare la vena realizzativa per rendere più ottimista la trasferta in Moldavia».