Inter-Sheriff, in 45mila a San Siro. Contro la Juventus si punta a fare di più – CdS

Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, ieri è stata toccata quota 45mila biglietti venduti per Inter-Sheriff. Contro la Juventus si punta a fare addirittura di più.

TIFOSI – Inter-Sheriff andrà in scena questa sera alle 21:00 allo stadio San Siro. Ieri toccata già quota 45mila biglietti venduti. Sold out il primo e il secondo anello, oggi biglietterie aperte per il terzo anello: è il record nel post Covid-19 in Italia. Record destinato ad essere subito battuto già dalla prossima sfida, quella di campionato contro la Juventus, con 55mila tagliandi già staccati. La società spera di superare, a questo punto, quota 100mila tifosi a San Siro tra oggi e domenica.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.