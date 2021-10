Inter-Sheriff già decisiva, Lautaro Martinez e Calhanoglu pronti – CdS

Inter-Sheriff andrà in scena martedì 19 ottobre alle 21, e sarà già decisiva per il futuro dei nerazzurri in Champions League. Lautaro Martinez e Calhanoglu, come riportato dal Corriere dello Sport, partiranno titolari.

DUE CERTEZZE – Dopo aver incassato la prima sconfitta in campionato contro la Lazio, l’Inter deve subito pensare alla prossima sfida di UEFA Champions League, quella contro lo Sheriff, già decisiva per il futuro dei nerazzurri in Europa. Sì, perché con un solo punto, gli uomini di Simone Inzaghi se la vedranno con quella che inizialmente doveva essere la “cenerentola” del girone e sorprendentemente è in testa al girone a quota 6 punti. Ha vinto anche al Bernabeu contro il Real Madrid. Tra i nerazzurri dal primo minuto ci sarà Lautaro Martinez, entrato solo l’ultimo quarto d’ora contro i biancocelesti. Per lo Sheriff, inoltre, Inzaghi recupererà anche Arturo Vidal e Alexis Sanchez. Difficile vederli titolari, ma saranno comunque risorse in più a partita in corso. Insieme a Lautaro Martinez, l’altra certezza dovrebbe essere Hakan Calhanoglu. Da capire se ci saranno rotazioni in difesa e soprattutto se Dumfries partirà dall’inizio.

Fonte: Corriere dello Sport – P.Gua.