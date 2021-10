Inter-Sheriff, Dimarco c’è. Sanchez con Lautaro Martinez? La probabile – CdS

Inter-Sheriff, oggi alle 21 l’importante sfida di UEFA Champions League, già decisiva per il percorso in Europa dei nerazzurri. Dimarco potrebbe partire titolare ma in difesa, Vidal in vantaggio a centrocampo (vedi articolo), in attacco torna Lautaro Martinez.

PROBABILE FORMAZIONE – Inter-Sheriff, per Simone Inzaghi ultimi dubbi di formazione in vista della sfida di questa sera. Secondo il quotidiano romano, Federico Dimarco giocherà perché la sua abilità nel calciare i piazzati è ritenuta fondamentale, soprattutto vista l’assenza di Hakan Calhanoglu. Resta da capire solo se l’ex Verona giocherà da esterno, quindi al posto di Ivan Perisic, o se sarà impiegato nei tre dietro. A destra, invece, nuova chance per Dumfries. Vidal, come già ribadito, in vantaggio rispetto Vecino e Gagliardini, completerà il reparto con Brozovic e Barella. In attacco Lautaro Martinez torna titolare in coppia con Edin Dzeko, ma attenzione: il bosniaco ha giocato due gare da titolare con la Nazionale e domenica c’è la sfida contro la Juventus, spazio dunque per Alexis Sanchez?

Di seguito la probabile formazione dell’Inter secondo il Corriere dello Sport (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Sanchez, Lautaro Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.