Inter-Sheriff con la carica del pubblico: aperto nuovo settore per i biglietti

Inter-Sheriff di stasera sarà la prima partita in casa dei nerazzurri col 75% di capienza. Vista la vendita dei biglietti già in corso la società ha aperto un ulteriore settore del Meazza.

INTER-SHERIFF, BIGLIETTI IN VENDITA – “L’attesa è finita e San Siro è pronto a riempirsi per la Champions League: l’Inter sfida lo Sheriff e sugli spalti saranno oltre 40.000 gli spettatori che caricheranno la squadra di Simone Inzaghi, un match e un’atmosfera tutta da vivere.

Ultimi biglietti in vendita per la terza gara del Gruppo D che si giocherà questa sera alle 21 al Meazza, aperto anche il terzo anello rosso. Ingresso consentito solo con il Green Pass, i tifosi sono invitati ad arrivare con largo anticipo.

I tifosi nerazzurri possono acquistare gli ultimi tagliandi – a partire da 25€ – come sempre su inter.it/tickets ma anche presso le biglietterie di San Siro, che saranno aperte dalle 17:30 alle 21:30.

Con il fischio d’inizio alle 21, i cancelli del Meazza apriranno alle 18.30. Si chiede cortesemente a tutti i tifosi collaborazione, per agevolare le operazioni di afflusso, di presentarsi agli ingressi con largo anticipo rispetto al calcio di inizio, già a ridosso dell’orario di apertura dei cancelli.

Sarà infatti necessario sottoporsi ai controlli di sicurezza, la cui procedura richiede tempi lunghi in quanto prevede la misurazione della temperatura e il controllo di biglietto, Green Pass e documento di identità.

Si consiglia di esibire il Green Pass preferibilmente in formato digitale per velocizzarne la lettura e di preparare i documenti durante l’attesa in fila, in modo da agevolare il controllo da parte degli steward.

I presenti sono tenuti a rispettare il regolamento d’uso e il codice di condotta e a indossare la mascherina. Sarà vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: stampelle, ombrelli grandi, accendini, laser, fumogeni, bandiere o vessilli non precedentemente autorizzati, caschi, passeggini, trolley e apparecchi fotografici professionali.

Ricordiamo infine che in tutto lo stadio è vietato fumare”.

Fonte: inter.it