Inter-Sheriff, chance per Dimarco? Due ritorni: le scelte di Inzaghi – TS

Inter-Sheriff, due ritorni scontati nella formazione che domani scenderà in campo dal 1′. Federico Dimarco sostituirà uno tra Bastoni e Perisic? Di seguito le possibili scelte di Simone Inzaghi secondo TuttoSport.

LE SCELTE – Rispetto l’Inter vincitrice contro l’Udinese, Simone Inzaghi cambierà parecchi uomini se non addirittura metà squadra. I nerazzurri domani sera saranno impegnati contro lo Sheriff, sfida decisiva per la Champions League, ma dall’altra parte non c’è da dimenticare che domenica si giocherà il derby-scudetto con il Milan. Contro i moldavi, dunque, Inzaghi rilancerà dal 1′ sia Lautaro Martinez che Stefan de Vrij. Davanti Handanovic confermato Milan Skriniar, Federico Dimarco potrebbe prendere il posto di Alessandro Bastoni o di Ivan Perisic sulla fascia sinistra. Dalla parte opposta Darmian preferito su Dumfries, mentre a centrocampo Vidal potrebbe affiancare Brozovic e Barella. Correa e Sanchez scalpitano in panchina.

Fonte: TuttoSport –