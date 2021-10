Inter-Sheriff, aspetti tecnico-tattici della squadra moldava

L’Inter domani sera scenderà in campo a San Siro lo Sheriff Tiraspol, squadra moldava sorpresa del gruppo D di Champions League.

COMUNICATO – A seguire la nota pubblicata sul sito Inter in vista del match di Champions League che attenderà domani la squadra nerazzurra. “Inter-Sheriff Tiraspol, terza giornata del Gruppo D di Champions League. Si gioca martedì alle 21 a San Siro e i nerazzurri sono a caccia della prima vittoria stagionale in coppa. Di fronte la squadra moldava sorpresa di questa edizione della Champions: la squadra di Tiraspol – capitale della Transnistria – è al comando del Gruppo a punteggio pieno, avendo battuto 2-0 lo Shakhtar e avendo vinto 2-1 al Bernabeu contro il Real Madrid“.

CHAMPIONS LEAGUE – Sul cammino dello Sheriff in Europa. “Campioni in carica della Serie A moldava, lo Sheriff – che ha vinto 19 degli ultimi 20 campionati nazionali – ha raggiunto la fase a gironi della Champions League per la prima volta nella sua storia: nelle fasi preliminari, iniziate a luglio, ha eliminato Teuta, Alashkert, Stella Rossa e Dinamo Zagabria, con 6 vittorie e 2 pareggi“.

ALLENATORE – Sul tecnico della squadra moldava. “L’allenatore è Jurij Vernydub, ex calciatore ucraino: siede sulla panchina della squadra di Tiraspol dal dicembre 2020 e da quel giorno ha diretto la sua squadra in 40 partite, vincendone 32 e perdendone solamente 1“.

NAZIONALITÀ – Sulle diverse nazionalità nella squadra moldava. “Una rosa, quella dello Sheriff, che conta fino a 17 diverse nazionalità. Nelle prime due partite contro Shakhtar e Real Madrid lo Sheriff ha dovuto fronteggiare ben 51 tiri, dei quali 15 nello specchio della porta, con solo un gol subito. La squadra di Vernydub fa della compattezza, dell’ordine tattico e dell’utilizzo del contropiede le armi più utilizzate quando scende in campo in Champions League. Un 4-5-1 con linee molto vicine e l’ampiezza ricercata con le salite dei terzini, in particolare con Cristiano sulla sinistra: dal suo piede sono nati gli assist per 3 dei 4 gol realizzati dallo Sheriff“.

TRANSIZIONE OFFENSIVA – Sulla transizione offensiva. “Situazioni nate grazie a una buona gestione della transizione offensiva: Addo, mezzala, si occupa più della protezione dei centrali difensivi mentre Thill – a segno con un grande gol al Bernabeu – si alza per creare linee di passaggio e andare a rifinire l’azione. La corsa negli spazi resta una delle caratteristiche che lo Sheriff utilizza maggiormente per cercare poi di servire Adama Traoré, il calciatore maliano riferimento dell’attacco moldavo“.

Fonte: Inter.it