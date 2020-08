Inter-Shakhtar, oggi conferenza e rifinitura. Pochi dubbi di formazione – Sky

Condividi questo articolo

Inter-Shakhtar Donetsk andrà in scena domani sera alle 21:00 in Germania, alla Dusseldorf Arena, lì dove la squadra scenderà incampo oggi per la rifinitura. Andrea Paventi, giornalista di “Sky Sport”, ha parlato delle ultime di formazione e non solo.

GLI IMPEGNI DI OGGI – In vista di Inter-Shakhtar Donetsk in programma domani sera alle 21:00, la squadra oggi sarà impegnata alla Dusseldorf Arena per svolgere l’allenamento di rifinitura, mentre Antonio Conte e Samir Handanovic si dirigeranno in conferenza stampa: «Questa giornata sarà contraddistinta da campo e parole, quelle di Samir Handanovic e Antonio Conte in conferenza stampa. I giocatori in questi giorni sono stati sempre dentro l’Hotel InterContinental di Dusseldorf, ed è qui che arriverà anche il presidente Steven Zhang con i dirigenti, Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin. I giocatori usciranno per, chi sarà impegnato in conferenza stampa verso lo stadio, mentre il resto della squadra scenderà in campo per la rifinitura».

LA FORMAZIONE – Pochi dubbi di formazione, sempre quanto riportato da Sky Sport, l’Inter scenderà in campo con il solito 3-5-2 che potrebbe diventare 3-5-1-1 a partita in corso con l’inserimento della carta Christian Eriksen dietro l’unica punta.

Fonte: Sky Sport 24 – Andrea Paventi.