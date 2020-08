Inter-Shakhtar Donetsk, Zhang con la squadra. Conte valuta i video – Sky

Inter-Shakhtar Donetsk si giocherà domani alle ore 21. Per la partita in programma a Dusseldorf nel tardo pomeriggio di oggi è prevista la rifinitura, così come la conferenza stampa di Conte e Handanovic. Andrea Paventi, oltre a parlare dell’arrivo del presidente Steven Zhang (vedi articolo), in collegamento con Sky Sport 24 ha aggiornato sulla preparazione.

ATTENTI A OGNI SITUAZIONE – Per Inter-Shakhtar Donetsk c’è una presenza in più, quella del presidente. Andrea Paventi, in collegamento da Dusseldorf, aggiorna su come prosegue la vigilia della semifinale di Europa League: «Steven Zhang è arrivato verso le ore 13, ha pranzato con tutti gli altri dirigenti. Ha anche già salutato e incontrato Antonio Conte, oggi seguirà le attività della squadra. Non so se verrà direttamente al campo del Fortuna Dusseldorf o allo stadio, lo capiremo nel corso del pomeriggio. Starà vicino alla squadra, ci sono le interviste e l’allenamento di rifinitura, che aiuterà Conte e la squadra a sciogliere gli ultimi dubbi. Qualcuno dello staff tecnico, assieme a Conte, sta continuando a vedere i video: pare che lo Shakhtar Donetsk sia stato osservato particolarmente, si cerca di trovare le contromisure contro una squadra forte e tecnica. Poi vedremo domani sera quale sarà il risultato».