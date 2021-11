Inter-Shakhtar Donetsk, al via la vendita libera dei biglietti: le info utili

Inter-Shakhtar Donetsk, a partire da oggi giovedì 11 novembre inizia la vendita libera dei biglietti per la partita di Champions League in programma mercoledì 24 alle ore 18.45.

COMUNICATO – A partire dalle 10.30 della giornata di oggi giovedì 11 novembre è iniziata la vendita dei biglietti per Inter-Shakhtar Donetsk, partita di Champions League in programma mercoledì 24 novembre alle 18.45. A seguire le informazioni utili nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club nerazzurro. “Dalle ore 10.30 di giovedì 11 novembre scatta la vendita libera per tutti, solo su inter.it/tickets. I punti vendita della rete Vivaticket saranno attivi da venerdì 12 novembre. Ci vediamo a San Siro! Forza Inter“.

INFORMAZIONI UTILI – “In caso di impossibilità a recarsi all’evento, i biglietti saranno cedibili una sola volta a terze persone, a partire dalle 12.00 di martedì 23 novembre fino al calcio di inizio, collegandosi alla pagina inter.it/cessione

L’ingresso allo stadio è vincolato al possesso del Green Pass, da esibire preferibilmente in formato digitale per velocizzarne la lettura.

È consigliato presentarsi agli ingressi con largo anticipo rispetto al fischio d’inizio“.