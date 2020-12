Inter-Shakhtar Donetsk: un dubbio per Conte, c’è un...

Inter-Shakhtar Donetsk: un dubbio per Conte, c’è un favorito – SM

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter

Inter-Shakhtar Donetsk di domani deciderà i destini europei dei nerazzurri. Antonio Conte, alle prese con una certa emergenza a centrocampo, ha un dubbio sugli esterni ma c’è un favorito

Domani l’Inter si gioca tutto nell’ultima partita della fase a gironi della Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. C’è consapevolezza che una vittoria potrebbe non bastare, ma l’obiettivo minimo è ovviamente vincere per alimentare la speranza e garantirsi comunque la partecipazione all’Europa League. Antonio Conte ha problemi a centrocampo con la sicura assenza di Vidal e quella probabile di Barella (leggi qui), ma deve fare anche una scelta sugli esterni. Secondo “Sport Mediaset” sulla fascia destra è in vantaggio Hakimi su Darmian; l’italiano aveva guadagnato consensi nelle ultime settimane, ma la crescita del marocchino mostrata nelle ultime due partite ha rilanciato l’ex Borussia Dortmund.

Hakini favorito su darmian