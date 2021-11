Inter-Shakhtar Donetsk, ucraini in partenza direzione Milano

Dopo aver archiviato la bella quanto importante vittoria contro il Napoli, è già tempo di pensare ad Inter-Shakhtar Donetsk. Un altro impegno fondamentale per la stagione dei nerazzurri, che potrebbe addirittura certificare il passaggio agli ottavi di Champions League. Gli ucraini sono partiti oggi in direzione Milano.

PARTENZA – Si avvicina inesorabilmente Inter-Shakhtar Donetsk, sfida in programma mercoledì a San Siro. Mentre i nerazzurri si godono la bella e importante vittoria contro il Napoli, gli ucraini guidati da Roberto De Zerbi sono in partenza proprio in direzione Milano. Dove arriveranno con un giorno in più di riposo, avendo giocato sabato in campionato.

PREPARAZIONE – Roberto De Zerbi e i suoi giocatori (vedi convocati) saranno dunque a Milano già dalla serata di oggi, con tutta la giornata di domani a disposizione per preparare al meglio Inter-Shakhtar Donetsk. Una sfida che promette già grande spettacolo.