Inter-Shakhtar Donetsk 0-0, il tabellino della partita di Champions League

Inter-Shakhtar Donetsk è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-0: questo il tabellino della partita valida per la sesta giornata del Gruppo B di Champions League 2020-2021.

NIENTE DA FARE – L’Inter finisce, in maniera disonorevole, ultima nel girone di Champions League. Contro l’anticalcio chiamato Shakhtar Donetsk, che come all’andata gioca con intento solamente difensivo, i nerazzurri non riescono a sfondare. Il portiere Anatoliy Trubin para ancora una volta l’impossibile, non basta la vittoria del Real Madrid sul Borussia Monchengladbach. Questo il tabellino di Inter-Shakhtar Donetsk.

INTER-SHAKHTAR DONETSK 0-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni (85′ D’Ambrosio); Hakimi (85′ Darmian), Barella, Brozovic, Gagliardini (75′ A. Sanchez), Young (68′ Perisic); Lukaku, Lautaro Martinez (85′ Eriksen).

In panchina: F. Stankovic, I. Radu, Kolarov, Sensi, Ranocchia.

Allenatore: Antonio Conte

Shakhtar Donetsk (5-3-2): Trubin; Dodò, Bondar, Stepanenko, Vitao (36′ Khocholava), Matviyenko; Marlos (64′ Alan Patrick), Kovalenko, Maycon; Teté (65′ Solomon), Taison (86′ Dentinho).

In panchina: Shevchenko, Pyatov, Marcos Antonio, Marquinhos Cipriano, Bolbat, V’Yunnik, Sudakov.

Allenatore: Luis Castro

Arbitro: Slavko Vincic della federazione slovena (Klancnik – Kovacic; Obrenovic; VAR Gil; A. VAR Praprotnik)

Ammoniti: Vitao, Trubin (S), Gagliardini, Hakimi, Brozovic (I), Conte (I, allenatore), Castro (S, allenatore)

Recupero: 1′ PT, 7′ ST