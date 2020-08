Inter-Shakhtar Donetsk (semifinale di Europa League): canale diretta TV e LIVE streaming

Inter-Shakhtar Donetsk è in programma in apertura della prossima settimana. Si va in campo per la semifinale di UEFA Europa League in sfida secca. Inter impegnata in campo neutro. Ecco come, dove, quando e su che canale seguire in diretta TV e LIVE streaming Inter-Shakhtar

PARTITA

Inter-Shakhtar Donetsk (semifinale di UEFA Europa League 2019/20 in sfida secca).

DOVE

“Merkur Spiel-Arena” di Dusseldorf (Germania).

QUANDO

Lunedì 17 agosto 2020 a partire dalle ore 21.00.

DIRETTA TV

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 251, accessibile solo agli abbonati, e TV8 (in chiaro)

LIVE STREAMING

Sky Go, utilizzabile solo dagli abbonati alla piattaforma, e il sito di TV8 (tv8.it)

INFORMAZIONI

SITUAZIONE NEL TORNEO – Dopo aver superato il Ludogorets, il Getafe e il Bayer Leverkusen (vedi analisi tattica di Inter-Bayer Leverkusen), l’Inter di Antonio Conte in semifinale di UEFA Europa League affronterà gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, allenati da Luis Castro, che hanno già superato Benfica, Wolfsburg e Basilea. Non c’è ritorno nelle Final Eight, chi vince e passa il turno accederà direttamente alla finale della seconda competizione europea contro la vincente di Siviglia-Manchester United (in programma stasera). La finalissima in Germania è fissata in data 21 agosto.

INTER-NEWS.IT – Come di consueto, Inter-News.it coprirà l’evento con il LIVE della diretta testuale a partire dalle ore 20.30 circa. Seguite l’avvicinamento a Inter-Shakhtar Donetsk a partire da oggi, con le conferenze stampa degli allenatori alla vigilia, le dichiarazioni degli altri tesserati, le probabili formazioni e tutte le altre informazioni utili.