Inter-Shakhtar Donetsk, scelte le maglie di gioco: “inversione” di colori

Inter-Shakhtar Donetsk

Inter-Shakhtar Donetsk potrebbe assegnare un posto agli ottavi di Champions League o ai sedicesimi di Europa League. Le squadre, che si sono affrontate in entrambe le competizioni negli ultimi quattro mesi, scenderanno in campo con maglie già viste

MAGLIE DECISE – Stasera l’Inter in Champions League scenderà in campo con l’Home Kit. Maglia nerazzurra, pantaloncini neri e calzettoni nerazzurri. Niente da fare per il Third Kit, quello grigio teoricamente previsto per le partite in campo internazionale. Il capitano Samir Handanovic, in quanto portiere, avrà il suo completo arancione. Proprio l’arancione che caratterizza la maglia dello Shakhtar Donetsk, che stavolta dovrà scendere in campo vestito completamente di grigio, come da Away Kit. Un’inversione rispetto alle previsioni dello sponsor tecnico che accomuna le due squadre. Una scelta che ricorda quella della recente semifinale di Europa League, terminata 5-0 per la squadra di Antonio Conte. Che sia un presagio positivo? Il portiere ospite, invece, utilizzerà un completo giallo anziché il solito nero, proprio per non confondersi con i giocatori di movimento dei padroni di casa. E la scelta di Luis Castro in porta sembra fatta (vedi probabili formazioni di Inter-Shakhtar Donetsk, ndr).