Inter-Shakhtar Donetsk, la ‘rivelazione’ di Inzaghi: qualcuno a rischio? – SI

Per Inter-Shakhtar Donetsk ci sono dei dubbi di formazione per De Zerbi (vedi articolo), ma anche Inzaghi pare non aver scelto chi giocherà dal 1′. Tuttavia, come fa sapere Tancredi Palmeri in collegamento per Sportitalia Mercato, c’è una rivelazione fatta dal tecnico nella rifinitura.

QUALCUNO A RISCHIO? – Per Inter-Shakhtar Donetsk di domani non ci sono ancora i convocati nerazzurri, con Alexis Sanchez presente nella rifinitura ma sicuro assente (vedi articolo). Sulla partita di Champions League il giornalista Tancredi Palmeri rivela: «Ad Appiano Gentile Simone Inzaghi, quando probabilmente credeva già che i giornalisti non lo potessero sentire, perché la sessione di allenamento aperta ai media era finita, si stavano trasferendo nel campo accanto e ha detto ad alta voce ai propri giocatori “Ragazzi oggi ci alleniamo e la formazione la facciamo domani per vedere chi sta bene”. Potrebbe sembrare pretattica, ma in realtà era già abbastanza lontano per pensare di essere ascoltato. Entrambe hanno problemi». Domani quindi si capirà se per l’Inter di Inzaghi ci saranno assenze dell’ultimo momento, con diversi non al meglio negli ultimi giorni da Nicolò Barella a Joaquin Correa passando per Edin Dzeko.