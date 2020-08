Inter-Shakhtar Donetsk: le formazioni ufficiali! Sorpresa solo in panchina

Inter-Shakhtar Donetsk tra poco in campo. Appena comunicate le formazioni ufficiali della partita di semifinale di UEFA Europa League in sfida unica. Si gioca in Germania – presso la “Merkur Spiel-Arena” di Dusseldorf – a partire dalle ore 21.00. Conte conferma la formazione delle ultime tre vittoriose uscite e c’è addirittura Sanchez in panchina. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Shakhtar Donetsk

FORMAZIONE INTER

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 2 Godin, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 33 D’Ambrosio, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli; 13 Ranocchia, 31 Pirola, 37 Skriniar; 11 Moses, 12 Sensi, 20 Borja Valero, 24 Eriksen, 34 Biraghi, 87 Candreva; 7 Sanchez, 30 Esposito.

Allenatore: A. Conte

FORMAZIONE SHAKHTAR DONETSK

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): 30 Pyatov (C); 98 Dodo, 4 Kryvtsov, 5 Khocholava, 22 Matviyenko; 8 Marcos Antonio, 6 Stepanenko; 11 Marlos, 21 Alan Patrick, 7 Taison; 10 Junior Moraes.

A disposizione: 81 Trubin; 28 Marquinhos Cipriano, 50 Bolbat, 77 Bondar; 9 Dentinho, 15 Konoplyanka, 20 Kovalenko, 27 Maycon, 76 Pikhalyonok; 14 Tete, 19 Solomon, 99 Fernando.

Allenatore: L. Castro