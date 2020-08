Inter-Shakhtar Donetsk: la probabile formazione dell’Inter di Conte in Europa League

Inter-Shakhtar Donetsk è in programma oggi a partire dalle ore 21.00. Partita valida per la semifinale di UEFA Europa League in sfida unica. Chi vince si giocherà il trofeo in finale contro il Siviglia. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Oltre ai tre giocatori non iscritti in Lista UEFA (il terzo portiere Berni, l’esterno Asamoah e il centrocampista Vecino infortunato), assente l’infortunato Sanchez in attacco.

MODULO – Dopo le tre partite giocate con il 3-5-2, Conte non ha nessun motivo per stravolgere l’Inter dal punto di vista tecnico-tattico. L’ipotesi alternativa dell’utilizzo del trequartista sta scemando a poche ore dalla partita, l’idea è quella di non modificare assolutamente nulla dal 1′.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Il capitano Handanovic in porta. Confermatissima la linea a tre con de Vrij centrale. Ai suoi lati Godin sul centro-destra e Bastoni sul centro-sinistra.

CENTROCAMPO – Solito dubbio. D’Ambrosio a destra dovrebbe ancora avere la meglio su Candreva e Moses, a sinistra c’è Young. Davanti alla difesa Brozovic coadiuvato da Barella e Gagliardini. Eriksen ancora dalla panchina.

ATTACCO – Scelte obbligate in avanti. L’infortunio di Sanchez non permette modifiche, Lukaku farà coppia con Lautaro Martinez. A partita in corso ci sarebbe solo il classe 2002 Esposito.

Clicca qui per sapere come e dove seguire Inter-Shakhtar Donetsk di UEFA Europa League in diretta TV o LIVE streaming

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà lo Shakhtar Donetsk: Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – Padelli; Ranocchia, Skriniar, Pirola; Biraghi, Candreva, Moses, Agoumé, Sensi, Borja Valero, Eriksen; Esposito.