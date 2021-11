Inter-Shakhtar Donetsk, Inzaghi con una sola novità rispetto al Napoli – Sky

Inter-Shakhtar Donetsk è la sfida che andrà in scena oggi alle 18.45, valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Secondo Andrea Paventi, Inzaghi scenderà in campo con una sola novità rispetto al Napoli. Di seguito le ultime dall’inviato di Sky Sport

UNA NOVITÀ – Inter–Shakhtar Donetsk è la sfida che andrà in scena alle 18.45 a San Siro, valevole per la penultima giornata della fase a gironi di Champions League. Simone Inzaghi con una sola novità rispetto alla partita con il Napoli: «La sensazione anche ieri era che l’Inter cambiasse pochissimo rispetto a quella vista con il Napoli. Ci sarà Dzeko dal 1′ con Lautaro Martinez mentre in difesa è tutto confermato con Handanovic in porta e il terzetto formato da Skriniar, Ranocchia e Bastoni. A centrocampo Perisic e Darmian esterni con Barella, Brozovic e Calhanoglu in mezzo. A meno di novità dalla riunione tecnica che si svolgerà a breve, questa dovrebbe essere la formazione. Ovviamente potrebbe esserci qualche cambio in più sabato a Venezia».