Inter-Shakhtar Donetsk, Inzaghi con Darmian dal 1′: due ballottaggi – Sky

CARICA – Inter-Shakhtar Donetsk è la sfida in programma domani a San Siro alle ore 18.45. Secondo Andrea Paventi, ci sarà Matteo Darmian dal 1′: «Darmian potrebbe essere uno degli undici protagonisti domani contro lo Shakhtar Donetsk. L’allenamento è in corso adesso. Simone Inzaghi è molto carico, continua a dire alla squadra di lavorare con intensità e poco fa ha detto ‘se facciamo molto bene domani possiamo concentrarci sul campionato’».

DUBBI – Inzaghi si porta dietro ancora un paio di dubbi sull’Inter che scenderà in campo dal 1′ contro gli ucraini: «Nella formazione ci sono un paio di dubbi: dietro Alessandro Bastoni/Federico Dimarco, avanti ci sono due giocatori per tre maglie. Edin Dzeko, Lautaro Martinez e Joaquin Correa non stanno benissimo, nel senso che avrebbero bisogno di rifiatare ma possono giocare. Mi sento di dire che Dzeko ci sarà, poi ballottaggio Lautaro/Correa».