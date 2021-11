Inter-Shakhtar Donetsk, gli ottavi chiamano: la maledizione 0-0 va superata

Inter-Shakhtar Donetsk si giocherà alle ore 18.45. Nell’anticipo del Meazza i nerazzurri cercano la vittoria che avvicinerebbe la qualificazione, anche se in ogni caso sarà Sheriff-Real Madrid a dare un quadro più completo della corsa agli ottavi di Champions League.

OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE – Dici Inter-Shakhtar Donetsk e il primo pensiero che viene in mente è solo uno: 0-0. È finita così nei due precedenti della scorsa stagione, con quello del Meazza che costò l’ultimo posto e l’uscita da tutto, e pure a Kiev il 28 settembre. Quasi una tassa da pagare per il 5-0 della semifinale di Europa League 2019-2020. Ora però c’è da andare oltre questa “maledizione”, per mettere in discesa il girone di Champions League. In caso di vittoria non si potrà festeggiare subito: servirà poi che il Real Madrid non perda con lo Sheriff. Ed è meglio che i blancos alle 21 facciano risultato, perché all’ultima sarà più utile giocarsi solo il primo posto che la qualificazione…

CON QUALCHE DUBBIO – Per sfidare lo Shakhtar Donetsk l’Inter si mantiene ancora qualche dubbio di formazione. Simone Inzaghi ha da valutare al meglio le condizioni dei tanti acciaccati, da Nicolò Barella a Joaquin Correa ma soprattutto Edin Dzeko (ieri visto nella rifinitura col cerotto per i sette punti di sutura in testa) e Lautaro Martinez. Da questi quattro passano molte delle possibilità di sfondare il muro ucraino, perciò sarà fondamentale averli al meglio. Lo slancio della grande vittoria sul Napoli porta una certezza: Matteo Darmian è ormai il titolare a destra. Roberto De Zerbi è ultimo con un punto (quello dell’andata) e ha a sua volta un dubbio, Taras Stepanenko (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 17.30 il vero countdown a Inter-Shakhtar Donetsk: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).