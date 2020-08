Inter-Shakhtar Donetsk, dirigenti in arrivo a Dusseldorf. Non...

Inter-Shakhtar Donetsk, dirigenti in arrivo a Dusseldorf. Non solo Zhang

Inter-Shakhtar Donetsk si giocherà lunedì alle ore 21 alla Dusseldorf Arena, per le semifinali di Europa League. Andrea Paventi, in collegamento per Sky Sport, oltre alle ultime di formazione (vedi articolo) aggiorna anche sull’allenamento odierno e sulla dirigenza. Non c’è solo il presidente Zhang atteso in Germania domani.

PRONTI ALLA SFIDA – Inter-Shakhtar Donetsk di lunedì è un passaggio fondamentale per la corsa all’Europa League. Il giornalista di Sky Sport Andrea Paventi, collegato da Dusseldorf, fa sapere che oltre alla squadra anche i dirigenti si stanno preparando alla semifinale: «C’è una grande attesa da parte dei giocatori, dello staff e della società. Domani tornano tutti, viene a Dusseldorf anche il presidente Steven Zhang assieme a Giuseppe Marotta e Piero Ausilio. Tutta la dirigenza dell’Inter sarà qui. Sono stati allenamenti intensissimi quelli di oggi e di ieri, dove Antonio Conte ha fatto allenare proprio bene la squadra. Si sentivano le sue parole: richiamava i giocatori uno alla volta, c’è grande voglia di fare la partita e grande rispetto dell’avversario. Tante sedute video, per studiare lo Shakhtar Donetsk e la pericolosità che ha nella metà campo rivale. Sappiamo che sono pericolosi se riescono a far andare i loro giocatori più forti».