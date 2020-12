Inter-Shakhtar Donetsk, i diffidati per la Champions League. No squalificati

Arbitro ammonizione

Inter-Shakhtar Donetsk si giocherà alle ore 21, allo Stadio Giuseppe Meazza, per la sesta giornata del Gruppo B di Champions League. Ecco la situazione disciplinare per il match di questa sera, senza squalificati ma con ben cinque nerazzurri diffidati (sanzioni in vigore con qualsiasi esito del girone). Qui il riepilogo per tutto il turno.



INTER-SHAKHTAR DONETSK mercoledì 9 dicembre ore 21.00

CHAMPIONS LEAGUE – 6ª GIORNATA GRUPPO B

Diffidati Inter: Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij, Roberto Gagliardini, Arturo Vidal

Squalificati Inter: nessuno

Diffidati Shakhtar Donetsk: nessuno

Squalificati Shakhtar Donetsk: nessuno