Inter-Shakhtar Donetsk, De Zerbi sceglie la formazione: Stepanenko OK?

Inter-Shakhtar Donetsk si giocherà domani alle ore 18.45. De Zerbi, a domanda di Inter-News.it in conferenza stampa, ha annunciato che Stepanenko ha qualche problema e non è scontato che possa essere titolare in formazione (vedi articolo).

SQUADRA INCEROTTATA? – Per Inter-Shakhtar Donetsk ci sarà qualcosa di diverso da parte di Roberto De Zerbi rispetto allo 0-0 del 28 settembre in Ucraina. Intanto il centravanti: Lassina Traoré era durato pochi minuti, poi un bruttissimo infortunio (fortuito) lo aveva tolto dalla gara e tornerà solo nella prossima stagione. Con Pedrinho non al meglio e Georgiy Sudakov non recuperato (vedi convocati) toccherà a Fernando fare il centravanti, lui che aveva saltato il pareggio a reti inviolate di Kiev per infortunio. Poi cambia il portiere: niente Andriy Pyatov, decisivo nel finale per tenere la porta dello Shakhtar Donetsk inviolata, da un po’ è rientrato Anatoliy Trubin. Un’altra modifica può essere il classe 2001 Mykhaylo Mudryk al posto di Manor Solomon, con Teté a destra nel 4-2-3-1 e Marcos Antonio trequartista per l’indisponibile Alan Patrick.

IL DUBBIO – In conferenza stampa De Zerbi, a domanda di Inter-News.it, ha aggiunto un’altra possibile assenza nello Shakhtar Donetsk: quella di Taras Stepanenko. Il centrocampista centrale, che abbina qualità e quantità, non è al meglio e dovrà essere valutato domani mattina. Se non dovesse farcela l’allenatore italiano ha detto che metterà un giovane con meno esperienza, quindi la scelta per affiancare Maycon dovrebbe ricadere su Artem Bondarenko (sarebbe all’esordio assoluto in Champions League ed è più offensivo, si scambierebbe con Marcos Antonio). In difesa Dodò a destra e Marlon (l’altro ex Sassuolo) centrale come posizioni certe, senza Ismaily può spostarsi a sinistra Mykola Matviyenko con Serhiy Kryvtsov in mezzo. Questa la probabile formazione di De Zerbi per Inter-Shakhtar Donetsk: Trubin; Dodò, Marlon, Kryvtsov, Matviyenko; Maycon, Stepanenko; Teté, Marcos Antonio, Mudryk; Fernando.