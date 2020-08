Inter-Shakhtar Donetsk: Conte non cambia, confermati gli stessi 11 – Sky

Condividi questo articolo

Inter-Shakhtar Donetsk di lunedì sera, semifinale di Europa League, vedrà una squadra nerazzurra senza cambi. Antonio Conte pronto a confermare la squadra delle ultime partite. Il punto di Andrea Paventi in collegamento per “Sky Sport 24”

NESSUN CAMBIO – Antonio Conte non dovrebbe fare cambi rispetto alle ultime partite contro Getafe o Bayer Leverkusen. Speranza per Sanchez in panchina: «Sanchez si è fermato con questa distrazione e salterà la semifinale. Sarà rivalutato e si capirà se ci sono chance di averlo in panchina. L’Inter ha dei punti di forza come una difesa impermeabile, il centrocampo va bene in attacco c’è Lukaku che sta facendo benissimo e Lautaro Martinez che cresce e migliora. Non mi aspetto novità di formazione, credo che sarà la stessa vista contro Atalanta, Getafe o Bayer».