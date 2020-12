Inter-Shakhtar Donetsk: Conte ha un giocatore da verificare – Sky

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter

Inter-Shakhtar Donetsk di mercoledì sera sarà decisiva per il passaggio del turno in Champions League. Antonio Conte deve verificare le condizioni di un giocatore uscito acciaccato dall’ultima sfida di campionato contro il Bologna

Mercoledì sera in Inter-Shakhtar Donetsk i nerazzurri si giocano tutte le loro residue possibilità di andare avanti in Champions League. Serve vincere e sperare che a Madrid non venga infornato il famigerato “biscotto”. Questo pomeriggio la squadra si allenerà Antonio Conte dovrà verificare le condizioni di Arturo Vidal, uscito acciaccato dall’ultima sfida di campionato contro il Bologna e al momento apparentemente in dubbio. A riportarlo è Matteo Barzaghi per “Sky Sport 24”.