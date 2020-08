Inter-Shakhtar Donetsk, Conte conferma l’11: due armi dalla panchina

Inter-Shakhtar Donetsk vale un posto in finale di Europa League e Conte insiste sulle sue certezze. Il tecnico nerazzurro, senza Sanchez, prepara due armi offensive dalla panchina

ARMI – Inter-Shakhtar Donetsk si gioca lunedì sera, quando già si saprà la prima finalista di Europa League tra Siviglia e Manchester United. Antonio Conte, che ha perso Alexis Sanchez per infortunio, si ritrova con il solo Sebastiano Esposito come attaccante di ruolo di riserva. Il tecnico interista, quindi, in caso di necessità a gara in corso, punterà su Christian Eriksen in posizione più avanzata e sui guizzi di Victor Moses sulla fascia destra. Non si tocca l’undici di partenza che ha eliminato Getafe e Bayer Leverkusen.

UNDICI – Davanti a Samir Handanovic confermati Diego Godin, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Sulle fasce Danilo D’Ambrosio e Ashley Young. In mezzo al campo ancora Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Roberto Gagliardini. Davanti, ovviamente, Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Questo l’undici di Conte per Inter-Shakhtar Donetsk.