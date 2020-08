Inter-Shakhtar Donetsk, Conte ha armi in più: un giocatore sta molto bene

In Inter-Shakhtar Donetsk è probabile che Conte riproponga la stessa formazione vista nelle ultime tre partite. In collegamento da Dusseldorf per Sky Sport 24 il giornalista Andrea Paventi, oltre a parlare dell’arrivo di Steven Zhang (vedi articolo), ha segnalato le armi dalla panchina con una “novità”.

NON SI CAMBIA? – Andrea Paventi dà le ultime di formazione per Inter-Shakhtar Donetsk: «In linea di massima io quasi non mi aspetterei cambi. Poi, in questi due giorni l’abbiamo raccontato, Antonio Conte ha provato delle cose che a noi sono sembrate, però solo lui lo sa e pochi altri, delle soluzioni a gara in corso. Il grande utilizzo durante le partitelle sia di Victor Moses sia di Christian Eriksen, che possono tranquillamente giocare titolare uno al posto di Danilo D’Ambrosio e l’altro magari di Roberto Gagliardini come trequartista alle spalle dei due attaccanti, o come seconda punta visto che un terzo attaccante l’Inter non ce l’ha per l’infortunio di Alexis Sanchez. Però sono più soluzioni che mi sembrano a gara in corso».

L’UOMO NUOVO – Per Inter-Shakhtar Donetsk, secondo Paventi, c’è un terzo giocatore che si candida come alternativa: «Si può arrivare alla conferma dello stesso undici delle ultime tre partite. Anche perché questa partita ha consentito ai giocatori di avere una settimana di tempo, quindi anche chi è uscito un po’ affaticato dalla sfida col Bayer Leverkusen ha recuperato. Stanno tutti bene, c’è anche un giocatore che ci dicono stia molto bene e non gioca da molti mesi: è Stefano Sensi, che è un’altra opzione a gara in corso».