Inter-Shakhtar Donetsk, certezze Conte: 3-5-2 e Lautaro Martinez-Lukaku

Inter-Shakhtar Donetsk si gioca domani sera e Conte non ha dubbi di formazione. Nelle ultime ore sono circolate ipotesi di 3-5-1-1 con Eriksen dall’inizio, ma il tecnico nerazzurro va avanti con le certezze che sono valse la semifinale di Europa League

NESSUN DUBBIO – Inter-Shakhtar Donetsk senza stravolgimenti. Nonostante l’assenza di Alexis Sanchez, Antonio Conte non terrà fuori Lautaro Martinez per avere un attaccante di peso da inserire a gara in corso. Il tecnico nerazzurro insiste con le proprie certezze, ovvero il 3-5-2 e la coppia composta dall’argentino e Romelu Lukaku. A centrocampo giocherà ancora Roberto Gagliardini, mentre Christian Eriksen sarà il dodicesimo uomo da inserire nel doppio ruolo di mezzala e trequartista a supporto della punta. Il danese è l’arma di Conte a gara in corso, come Victor Moses. Sugli esterni Danilo D’Ambrosio e Ashley Young, mentre in difesa ci sarà ancora Diego Godin. Fuori Milan Skriniar.