Inter-Shakhtar Donetsk, Castro ritrova un giocatore: due lavorano a parte

Inter-Shakhtar Donetsk è la sfida in programma mercoledì alle 21.00 a San Siro, valida per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. La squadra di Luis Castro prosegue la preparazione in vista del match: un ritorno in gruppo e due giocatori a parte

LAVORO – Inter-Shakhtar Donetsk si avvicina e gli ucraini di Luis Castro proseguono la preparazione prima della partenza per Milano. La squadra ha svolto prima una seduta teorica per poi passare sul campo, dove ha lavorato su tattica e calci piazzati. David Khocholava è tornato a lavorare in gruppo mentre Dentinho e Viktor Kornienko hanno svolto un programma personalizzato.

