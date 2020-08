Inter-Shakhtar Donetsk, Castro ha il gruppo al completo: lavoro iniziato

Inter-Shakhtar Donetsk è una delle semifinali di Europa League, in programma lunedì alle 21.00 a Dusseldorf. Gli ucraini quest’oggi hanno svolto una seduta di allenamento mattutina divisi in due gruppi. Di seguito il report, pubblicato dal sito ufficiale del club

LAVORO – Inter-Shakhtar Donetsk è la sfida in programma lunedì sera a Dusseldord, valida per le semifinali di Europa League. Luis Castro, dopo aver sottolineato la determinazione del suo gruppo (QUI le sue parole), inizia il lavoro in vista del match. Oggi gli ucraini hanno svolto una seduta di allenamento mattutina presso la Ludwig-Wolker-Anlage, a circa 15 minuti di distanza dall’albergo in cui alloggiano.

DUE GRUPPI – Castro ha suddiviso la squadra in due gruppi: chi ha giocato contro il Basilea ha dapprima svolto un lavoro di 45 minuti insieme al resto del gruppo, per poi effettuare una seduta di recupero. Il resto del gruppo ha svolto invece delle partitelle a campo ridotto. L’intera sessione è durata 75 minuti. Lo Shakhtar Donetsk non ha nessun giocatore infortunato.

Fonte: shakhtar.com