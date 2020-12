Inter-Shakhtar Donetsk, Castro adatta la formazione per rifare l’attacco

Luis Castro Shakhtar Donetsk

Inter-Shakhtar Donetsk si giocherà domani alle ore 21. Castro, allenatore degli ucraini, ha problemi in attacco visto che sono rimasti appena due giocatori, e uno è stato aggregato negli scorsi giorni (vedi articolo). In formazione dovrebbe esserci quindi un adattato di punta.

LE SCELTE – Per Inter-Shakhtar Donetsk il tecnico degli ucraini Luis Castro deve inventarsi l’attacco. Junior Moraes si è infortunato contro il Real Madrid, il suo sostituto Dentinho non è al meglio ma è comunque convocato, Fernando è fuori per infortunio. L’unica altra punta è Bogdan V’Yunnik, un classe 2002 che difficilmente potrà partire titolare contro l’Inter. Da centravanti dovrebbe agire Taison, che oggi ha parlato in conferenza stampa: è comunque un giocatore offensivo, nonostante parta dall’esterno. Sulle fasce Manor Solomon o il già citato Dentinho a sinistra e Teté che parte da destra, in un 4-1-4-1 che può diventare anche 4-3-3.

GLI ALTRI RUOLI – In porta lo Shakhtar Donetsk conferma Anatoliy Trubin al posto di Andriy Pyatov, quest’ultimo in scadenza di contratto al 31 dicembre. In difesa ha recuperato Davit Khocholava ed è possibile che sia titolare (o comunque andrà in panchina), si gioca il posto con Vitao. Non ce l’ha fatta a recuperare in tempo invece Serhiy Kryvtsov, ancora fuori per infortunio. Questa la probabile formazione di Castro per Inter-Shakhtar Donetsk: Trubin; Dodò, Bondar, Vitao, Matviyenko; Stepanenko; Teté, Marlos, Kovalenko, Dentinho; Taison.