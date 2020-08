Inter-Shakhtar Donetsk, cambio di programma. Conte ne aspetta uno – Sky

Inter-Shakhtar Donetsk si avvicina: lunedì alle ore 21 la semifinale di Europa League. La squadra di Conte è rimasta a Dusseldorf, sede sia della partita contro il Bayer Leverkusen sia del prossimo impegno: da Sky Sport 24 Andrea Paventi annuncia un cambio logistico.

SEDUTA INIZIATA – Andrea Paventi aggiorna da Dusseldorf sulle novità per Inter-Shakhtar Donetsk: «Alle 17.30 è iniziato l’allenamento dell’Inter, vicino allo stadio. Dove si allena il Fortuna Dusseldorf, la squadra di casa, l’Inter ha deciso di creare il suo quartier generale da un punto di vista tecnico e atletico. I giocatori lavoreranno e Antonio Conte proverà anche la formazione in vista della semifinale di lunedì contro lo Shakhtar Donetsk. Uno spostamento importante, dovuto anche al fatto che nello stadio dove si è giocato anche il quarto di finale contro il Bayer Leverkusen l’Inter non si sarebbe potuta allenare una seconda volta, per i controlli UEFA e le regole anti-COVID. Ha dovuto cambiare struttura e quindi ha cambiato anche albergo».

RILANCIO IN INTER-SHAKHTAR DONETSK? – Paventi prosegue: «L’Inter riparte da alcune certezze, chiare. Linea difensiva forte, solida, squadra che non subisce gol: solo uno nelle ultime sei partite. Conte sta puntando molto su un undici che, fino ad adesso, gli ha dato molte soddisfazioni. Magari un cambiamento ci sarà, un elemento potrà anche cambiare lunedì, ma sistema di gioco, confidenze e certezze rimarranno quelle: su questi uomini lui ha puntato. Poi davanti ci sono quelli che devono fare gol, perché lo Shakhtar Donetsk a costruire e rendersi pericoloso, ma dietro lascia qualcosa. È lì che dovranno entrare le due punte, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Se quest’ultimo dovesse tornare il giocatore dei gironi di Champions League, implacabile che ha segnato sempre, e trovare il suo primo gol in Europa League le possibilità per l’Inter di andare in finale aumenterebbero