Inter-Shakhtar Donetsk, buon momento Hakimi-Darmian: entrambi titolari?

Inter-Shakhtar Donetsk, Conte valuta la formazione migliore da schierare in vista dell’importante sfida di UEFA Champions League in programma mercoledì sera. Hakimi e Darmian stanno attraversando un buon momento: saranno entrambi titolari?

ENTRAMBI TITOLARI – Inter-Shakhtar Donetsk, chi giocherà titolare sulle fasce? Pochi dubbi per Antonio Conte per quanto riguarda gli uomini che scenderanno in campo e soprattutto il modulo. Il 3-5-2 ad ora è la soluzione tattica che più ha soddisfatto il tecnico considerando, come ha sempre fatto notare, cattiveria ma anche equilibrio. Per quanto riguarda le fasce invece la situazione potrebbe cambiare: prima della partita di ieri era scontato l’impiego di Matteo Darmian titolare a destra, considerando la crescita – soprattutto in fase difensiva – del giovane Achraf Hakimi, arrivato in estate dal Borussia Dortmund. Impiegato sabato contro il Bologna però, Hakimi ha mostrato tutte le sue qualità, trovando addirittura una doppietta personale, la prima in Serie A. Un messaggio importante per il tecnico che ha fiducia in lui e crede possa diventare uno dei laterali più forti in circolazione (vedi dichiarazioni). Hakimi e Darmian, possibili vederli entrambi titolari mercoledì? Perché no. L’ex Parma da quando è all’Inter è stato impiegato in entrambe le fasce, facendo anche bene. Anche lui sta attraversando un buon momento così come dimostrato contro il Sassuolo e proprio in Champions League contro il Borussia Monchengladbach.