Inter-Shakhtar Donetsk, ballottaggio Darmian-Hakimi. Dubbio Eriksen – SM

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter

Inter-Shakhtar Donetsk è alle porte. La squadra di Conte deve vincere per continuare a sperare nel passaggio al turno successivo in Champions League. Il tecnico nerazzurro non ha ancora sciolto tutti i dubbi di formazione: ballottaggio fra Darmian ed Hakimi. Dubbio Eriksen. Le ultime da “SportMediaset”

LE SCELTE – Inter-Shakhtar Donetsk si avvicina. Antonio Conte, alle prese con le assenze di Vidal e Barella, non ha ancora sciolto tutti i dubbi di formazione. L’Inter dovrebbe schierarsi con il solito 3-5-2: Handanovic in porta, difesa formata da Skriniar, de Vrij e Bastoni. A centrocampo sicuri del posto Brozovic e Gagliardini. Accanto a loro uno tra Eriksen e Sensi, con il danese favorito vista la scarsa condizione atletica dell’ex centrocampista del Sassuolo. Sugli esterni ballottaggio tra Darmian ed Hakimi per un posto a destra. A sinistra pronto Young. Attacco affidato a Lautaro Martinez e Lukaku, con Sanchez che dovrebbe, almeno inizialmente, sedersi in panchina.